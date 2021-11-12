قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ القطاع الزراعي يستوعب 25% من العمالة، ويشارك بنسبة 15% من إجمالي الناتج المحلي.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنَّ قطاع الزراعة خلال أزمة فيروس كورونا احتلّ اهتمام كل اقتصاديات الدول في العالم وبخاصة أنّ هذا القطاع يتميز بقدرته ومرونته العالية على تحمل الصدمات.



وأوضح أنَّ القطاع الزراعي مهمٌ للغاية لتوفير الاحتياجات الغذائية للشعوب ومسؤول عن الأمن الغذائي الذي يعد من ضمن الأمن القومي، لافتًا إلى أنَّ قطاع الزراعة يساهم في الناتج القومي بأكثر من 15% ويساهم في الصادرات السلعة المصرية بأكثر من 17% والمستهدف 25% في المرحلة المقبلة.



وأشار إلى أنَّ القطاع المصري شهد خلال السنوات السبع الماضية نهضة غير مسبوقة ودعمًا من القيادة السياسية لا مثيل له، لافتًا إلى تنفيذ 320 مشروعًا كلفت جميعها مليارات الجنيهات.