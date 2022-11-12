صحيفة إنجليزية تكشف تفاصيل الجوائز المالية لكأس العالم

أيام قليلة على انطلاق النسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري، حتى 18 ديسمبر المقبل، في واحدة من أفضل نسخ المونديال.

وما يميز هذه النسخة هو إقامتها في الشرق الأوسط لأول مرة في التاريخ بالإضافة إلى استضافتها لدولة عربية لأول مرة أيضا.

وبعيدا عن التتويج باللقب الذي يعد حلما طال انتظاره لبعض أساطير كرة القدم في الوقت الحالي وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، فإن هناك من يحلم بالحصول على الجوائز المالية الضخمة التي يرصدها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكعادة أي بطولة من بطولات كاس العالم يقسم فيفا، الجوائز المالية بحسب مركز المنتخب الذي أنهى عليه المسابقة، حيث أوضحت صحيفة ذا صن الإنجليزي، أن المتوج باللقب في النسخة المقبلة سيحصل على 35 مليون جنيه إستريليني بزيادة 3 ملايين عما حصل عليه منتخب فرنسا في النسخة الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أن كل منتخب مشارك في البطولة سيحصل على 1.2 مليون إسترليني، فيما سيحصل كل منتخب سينجح في التأهل لثمن النهائي على 7.5 مليون، أما المتأهلين للدور ربع النهائي فسيحصل على 11 مليونًا.

كذلك يجمع كل منتخب متأهل إلى الدور نصف النهائي 14 مليونًا، ويحصل صاحب المركز الرابع على 21 مليونًا، والثالث على 23 مليونًا، أما الوصيف فيحصل على 25 مليونًا.