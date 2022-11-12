ملياردير فرنسي يهدد عرش إيلون ماسك في قائمة أثرياء العالم

شهدت قائمة أغنى 10 أثرياء بالعالم هذا الأسبوع زيادة في ثروات معظم المليارديرات، باستثناء إيلون ماسك الذي بقي رغم ذلك الأغنى في العالم.



ويهدد الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، عرش إيلون ماسك، الذي يحتل المركز الأول في القائمة، التي شهدت استمرار صعود ثروة الملياردير الهندي جوتام أداني ليرسخ موقعه في المركز الثالث.



وحافظ جيف بيزوس على المركز الرابع بقائمة أغنى 10 أثرياء في العالم، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات حتى 5 نوفمبر 2022.



ورغم الخسائر الإجمالية المستمرة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، فقد حافظ على صدارته للقائمة، وحافظ الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون، على الترتيب الثاني هذا الأسبوع بزيادة كبيرة عن ملاحقه.



وتلاه الملياردير الهندي غوتام أداني، الذي بقي في المركز الثالث، أمام جيف بيزوس الذي بقي في المركز الرابع، ثم الأمريكي بيل جيتس في المركز الخامس، ثم وارن بافيت في المركز السادس، وحافظ لاري إليسون على المركز السابع.



وبقي الهندي موكيش أمباني في المركز الثامن، ثم لاري بايج في الترتيب التاسع، وظل المركز العاشر في حوزة الملياردير الأمريكي ستيف بالمر.