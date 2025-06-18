وزير العمل يوجه مكاتب التمثيل العمالي بمتابعة العمال بالخارج والاستجابة لشكواهم

جدد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، تأكيده على جميع الملحقيين العماليين بالخارج، بالتواصل المستمر مع العمال، خاصة في البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة، والاستجابة الفورية لمطالب العمال.

وأشاد جبران بنتائج تقريرِ تلقاه من أحد المكاتب الخارجية، بشأن التدخل الفوري للتحقيق في شكوى تقدم بها 49 عاملًا، ضد شركة استقدام عمالة داخل إحدى البلدان العربية، حيث نجح الملحق العمالي في تنظيم مفاوضة أسفرت عن إلغاء "إدارة الشركة" جميع الإجراءات المُتخذه ضد هؤلاء العمال، وإصدار إقامة لكلِ منهم، وتقديم كل التسهيلات لمساعدتهم في استدامة عملهم.

وأكد جبران أن توجيهاته مستمرة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وعددها 9 مكاتب منتشرة في بعض الدول الأوروبية والعربية، ذات الكثافة العالية من العِمالة المصرية، لبذل كل الجهود ليس بتوفير فرص عمل، أو الاستجابة الفورية للشكاوى والمطالب، فقط، بل وبالقيام أيضا بدور التوعية بالحقوق والواجبات طبقًا لنظم العمل في كل دولة.