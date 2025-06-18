النائب أحمد بهاء شلبي: حماة الوطن منفتح على التحالف مع الأحزاب الأخرى لتمثيل أوسع للأطياف السياسية

قال النائب أحمد بهاء شلبي عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الحزب يولي أهمية كبرى لخلق بيئة سياسية قوية وحياة حزبية تسهم في رفعة الوطن، ويرى في التحالفات الحزبية دورا محوريا في تشكيل المشهد السياسي، وتعزيز قوته واستقراره.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، في بيان له، أن حزب حماة الوطن منفتح على التحالف مع الأحزاب الأخرى؛ نظرا للدور الذي تلعبه التحالفات الانتخابية في تمثيل أوسع للأطياف السياسية؛ مما يعزز التعددية الحزبية ووجود أصوات متعددة في الهيئات التشريعية.

وتابع شلبي: "نهدف لتستفيد الحياة السياسية في مصر من مميزات التحالفات الانتخابية المتمثلة في تقوية الحياة الحزبية وتنمية الوعي السياسي، وزيادة فرص فوز الأحزاب الصغيرة، وتنوع الأيديولوجيات والمصالح؛ مما يضمن تمثيل شرائح متنوعة من الناخبين، وتنمية الكوادر الحزبية، وتقديم برامج سياسية أكثر شمولية".

واختتم النائب أحمد بهاء شلبي، أن التحالفات الانتخابية أمر متعارف عليه في العديد من دول العالم، ونطمح أن تتطور تلك التحالفات لتقدم برنامجا انتخابيا موحدا يعكس أولوياتها ورؤيتها للمستقبل ؛ مما يسهل على الناخبين فهم توجهات التحالف، ويكون لبنة لتحالف سياسي في المستقبل.