الوكالة الدولية للطاقة النووية: لا نمتلك أي دليل على سعي إيران للحصول على سلاح نووي

أكد الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة النووية، رفائيل جروسي، مجددا أن إيران لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية.

وقال جروسي، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، إن البرنامج النووي الإيراني لم يتم تحويل مساره، موضحا: "لا نمتلك أي دليل على سعي منهجي لإيران للحصول على سلاح نووي".

وكان جروسي قد قال في مؤتمر صحفي عقده في فيينا يوم 9 يونيو، إن "تخصيب اليورانيوم ليس نشاطا محظورا في حد ذاته؛ وهذا أمر يذكرني بها نظرائي الإيرانيون دائما، وهذا صحيح"، بحسب وكالة إرنا الإيرانية.

وقال جروسي إنه "عندما يتراكم اليورانيوم بمستوى عالٍ، قريب جدا من الحد المطلوب لجهاز نووي متفجر، لا يمكن تجاهله. ولهذا السبب نراقبه بعناية وتركيز خاصين".

كما أوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "هذه المواد لا تُعادل في حد ذاتها سلاحا نووي، لان صنع جهاز متفجر حقيقي يتطلب نظاما معقدا للغاية، يشمل الصمامات وتقنيات متقدمة أخرى".