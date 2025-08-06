تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025.

- جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

تراجعت أسعار الطماطم جنيها لتتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.

وانخفض أسعار البطاطس جنيها لتتراوح بين 5.5 إلى 11.5 جنيه.

وتراجعت أسعار البصل جنيهين لتتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.

وارتفعت أسعار الكوسة جنيهين لتتراوح بين 12 إلى 20 جنيها.

وزادت أسعار الجزر جنيهين لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

وصعدت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 40 إلى 60 جنيها.

وزادت أسعار الباذنجان جنيها لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وارتفعت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

وصعدت سعر الفلفل الحامي 3جنيهات ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

وصعد سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 10 إلى 16 جنيها.

واستقرت أسعار البامية لتترواح بين 16 إلى 32 جنيها.

- جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 25 إلى 35 جنيهًا.

وتراجع سعر الليمون البلدي جنيهين ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيهًا.

وانخفض سعر العنب البناتي ليتراوح بين 15 إلى 25 جنيهًا.

وصعد سعر التفاح البلدي ليتراوح بين 20 إلى 40 جنيهًا.

وتراجع سعر التين البرشومي ليترواح بين 16 إلى 22 جنيها.

وزادت أسعار الجوافة جنيها لتترواح بين 16 إلي 30 جنيها.

وثبت سعر الكانتالوب ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر المانجو البلدي ليترواح بين 15 إلى 25 جنيهًا.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

واستقر سعر الخوخ البلدى ليترواح بين 30 إلى 60 جنيهًا.

واستقرت أسعار البرقوق لتترواح بين 25 إلى 35 جنيها.

وثبتت أسعار الكمثري لتترواح بين 20 إلى 35 جنيها.