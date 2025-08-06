بوتين يستقبل مبعوث ترامب في الكرملين

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الكرملين.

وتعد هذه الزيارة الخامسة للدبلوماسي الأمريكي إلى روسيا منذ بداية العام. إذ سبق وزارها في 11 و25 أبريل، والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلتا المرتين.

وتتزامن زيارة ويتكوف مع اقتراب مهلة الـ10 أيام التي قال ترامب أنه حددها لروسيا للتوصل إلى تسوية مع أوكرانيا، قبل أن يقرر الخطوات اللاحقة في سياق التعامل مع هذه الأزمة.

وجرت بين روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات تفاوضية في إسطنبول، لكن من دون تحقيق أي اختراق على مسار التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، في ظل استمرار التباعد الكبير في موقفي البلدين.

وتطالب موسكو بأن تتخلّى كييف رسميا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا هي دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون، فضلا عن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّتها إليها روسيا بقرار أحادي سنة 2014.

وبالإضافة إلى ذلك، تشترط موسكو أن تتوقّف أوكرانيا عن تلقّي أسلحة غربية وتتخلّى عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتعتبر كييف هذه الشروط غير مقبولة، وتطالب من جهتها بسحب القوّات الروسية وبضمانات أمنية غربية، من بينها مواصلة تسلّم أسلحة ونشر كتيبة أوروبية على أراضيها.