وزير الدفاع السوري يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، اليوم الأربعاء، تعزيز العلاقات بين البلدين.

يأتي ذلك خلال لقائهما في دمشق التي وصلها باول الثلاثاء، ضمن زيارة غير معلنة المدة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت الوكالة، إن أبو قصرة استقبل في مكتبه بدمشق مستشار الأمن القومي البريطاني، وبحث معه "سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح البلدين"، دون تفاصيل أخرى.

والثلاثاء، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، باول، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وفق "سانا".

وأكد الشرع، خلال اللقاء، "انفتاح سوريا على أي مبادرات صادقة تدعم أمن واستقرار المنطقة، شريطة أن تحترم سيادتها وقرارها الوطني المستقل".

وفي 24 يوليو الماضي، استقبل الشرع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في أول زيارة لمسئول من المملكة المتحدة إلى سوريا منذ سنوات طويلة.

وأعلنت الخارجية البريطانية، في بيان آنذاك، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعد قطيعة استمرت 14 عاما.

وفي أبريل الفائت، رفعت بريطانيا عقوباتها عن 12 كيانا سوريًا، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، بهدف دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده واقتصاده بعد سقوط نظام بشار الأسد "2000-2024".

وكانت فصائل سورية بسطت سيطرتها على البلاد في 8 ديسمبر 2024، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث بينها 53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

ومنذ ذلك الحين تبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لترميم علاقات دمشق مع العواصم الأخرى وإعادة إعمار البلاد بعد 24 عاما من حكم بشار الأسد.