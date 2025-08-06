 تحذير جديد من الاحتلال بالإخلاء الفوري لعدد من البلوكات السكنية في غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 6 أغسطس 2025 9:48 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

تحذير جديد من الاحتلال بالإخلاء الفوري لعدد من البلوكات السكنية في غزة

وكالات
نشر في: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 9:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 9:42 ص

أصدر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، تحذيرا جديدا لسكان حي الزيتون في مدينة غزة.

ودعا متحدث الاحتلال السكان إلى إخلاء عدد من "البلوكات" السكنية المحددة فورا، والتوجه جنوبا نحو منطقة المواصي، مع استمرار العمليات العسكرية في المنطقة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأشار المتحدث إلى أن "من لم يخل هذه المناطق أو عاد إليها، يعرض نفسه للخطر"، على حد تعبيره.

وأضاف: "كما تم تحذيركم سابقا، يواصل الجيش تعميق عملياته غربا"، في إشارة إلى توسيع نطاق الاجتياح البري والقصف في المنطقة الغربية من حي الزيتون.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد العدوان العسكري في أحياء مدينة غزة، وسط أوضاع إنسانية خانقة ونزوح جماعي متكرر للأهالي الذين يجدون أنفسهم عالقين بين القصف، وانعدام مناطق آمنة داخل القطاع المحاصر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك