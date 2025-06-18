وصول طائرات عسكرية أمريكية إلى قبرص

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أكد وزير دفاع قبرص فاسيليس بالماس وصول طائرات عسكرية أمريكية لقاعدة جوية في مدينة بافوس بجنوب غرب البلاد، في الوقت الذي تبقى فيه الهجمات الجوية المتبادلة بين إيران وإسرائيل الجزيرة في حالة تأهب.

وقال في حديثه للشبكة الإعلامية الرسمية اليوم الأربعاء إن الطائرات الأمريكية ليست مقاتلات، ولكن طائرات نقل تستخدم لنقل العسكريين والمدنيين إذا لزم الأمر.

كما أفادت وسائل الاعلام المحلية بوجود طائرة قادرة على إعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو.

ولم يتم الإفصاح عن عدد الطائرات الأمريكية المتمركزة في قبرص.

وتحدث بالماس عن المخاوف بين سكان قبرص، الذين يشهدون من الساحل الجنوبي للجزيرة ، الهجمات الإيرانية والدفاعات الجوية الإسرائيلية في السماء ليلا.

يشار إلى أن قبرص تقع على بعد 250 كيلومترا من إسرائيل.

وطمأن بالماس المواطنين بالقول أنه على الرغم من رؤية الصواريخ بوضوح في السماء، فإنها بعيدة للغاية.

وأكد أن قبرص تقوم بدور إنساني في هذا الوضع، وليست متورطة في الصراع.