حزب مستقبل وطن يؤكد استعداده الكامل لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة

• عصام هلال لـ«الشروق»: اختيار مرشحينا يعتمد على حسن السلوك والقبول الجماهيرى.. ومطمئنون لجولة الإعادة فى انتخابات الشيوخ

أكد الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عصام هلال، أن الحزب يمتلك ثقة كاملة فى كوادره لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة. وشدد هلال على أن هذه الثقة ليست وليدة اللحظة، بل تنبع من خبرات تراكمية وبنية تنظيمية قوية، تُمكن الحزب من إدارة أى استحقاق انتخابى بكفاءة عالية واحترافية.

وأضاف هلال فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هذه الجاهزية الدائمة هى ما يميز حزب مستقبل وطن عن غيره، وتجعله فى طليعة الأحزاب السياسية القادرة على خوض المنافسات الانتخابية الكبرى.

وأشار هلال إلى أن الحزب فى حالة عمل دائم ومستمر، حيث تتواصل الاجتماعات التنظيمية والفعاليات والأنشطة فى جميع المحافظات على مدار العام، وهذا الحراك الدائم يضمن أن تكون البنية التنظيمية للحزب على أهبة الاستعداد لأى استحقاق انتخابى، بما فى ذلك انتخابات مجلس النواب المرتقبة.

وقال إن معايير اختيار مرشحى الحزب واضحة وثابتة منذ اليوم الأول، سواء فى انتخابات مجلس الشيوخ أو فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، إذ تتركز هذه المعايير على جوانب أساسية، منها حسن السير والسلوك، والقبول الشعبى الواسع والتمثيل المحلى داخل الدائرة الانتخابية، بالإضافة إلى القدرة على أداء الدور البرلمانى بفاعلية وتمثيل المجتمع بشكل حقيقى. وشدد على ضرورة التزام المرشحين برؤية الحزب وبرنامجه السياسى، الذى يدعم الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويساند الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح هلال، أن الحزب شكّل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة تفاصيل العملية الانتخابية بشكل دقيق وعلى مدار الساعة، وتعمل على متابعة استعدادات التنظيم الحزبى، وتنسيق جولات المرشحين، وتوفير كافة وسائل المساندة اللازمة، بالإضافة إلى آليات الحشد وتسهيل انتقال الناخبين إلى لجان الاقتراع.

ونوه إلى أن حزب مستقبل وطن، يمتلك خبرات تراكمية كبيرة منذ نشأته، من خلال مشاركته فى مختلف الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، بداية من انتخابات مجلس النواب عام 2015، مرورًا بالتعديلات الدستورية والاستحقاقات الرئاسية، مما ساهم فى صقل البنية التنظيمية وجعلها قادرة على إدارة أى عملية انتخابية بكفاءة عالية.

وفيما يتعلق بجولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر انطلاقها يومى 25 و26 أغسطس فى الخارج، و27 و28 أغسطس الجارى فى الداخل، أعرب هلال عن اطمئنانه لجولة الإعادة التى يخوضها الحزب بمرشحين اثنين فى محافظتى الأقصر والغربية.

وأكد الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الاجتماعات التنظيمية مستمرة فى هذه المحافظات لضمان الجاهزية الكاملة، وذلك فى ضوء اطمئنان الحزب للبنية التنظيمية القوية داخل هذه المحافظات، وأشار إلى أن غرفة عمليات الحزب تتابع بشكل دائم استعدادات التنظيم الحزبى، وجولات المرشحين، وسبل المساندة، وآليات الحشد، وتوفير الوسائل اللازمة لتسهيل انتقال الناخبين، بما يضمن حضور أكبر عدد من الناخبين المؤيدين لمرشحى الحزب.

وأشار إلى أن النتائج التى حققها الحزب فى الجولة الأولى من انتخابات الشيوخ كانت إيجابية ومطمئنة، حيث حصد 102 مقعد، منها 44 فى «القائمة الوطنية من أجل مصر»، و58 مقعدًا بالنظام الفردى. واعتبر أن هذه النتائج تؤكد قوة البنية التنظيمية للحزب وثقة الناخبين فى مرشحيه، وتُعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحزب وكوادره على تحقيق نتائج مميزة فى انتخابات مجلس النواب القادمة.