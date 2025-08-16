نواب يطالبون بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية للحد من الحرائق

• البياضى: الحرائق فى القليوبية تثير الشكوك بشأن ضعف الرقابة على المنشآت.. أمين: ضرورة تطبيق اشتراطات السلامة المهنية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة التشديد على تطبيق اشتراطات الحماية المدنية بشكل صارم، للحد من المخاطر وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتشديد الرقابة على شبكات الكهرباء، بعد تكرار حوادث الحرائق التى شهدتها محافظة القليوبية خلال الفترة الأخيرة وما أسفرت عنه من خسائر بشرية ومادية.

وتقدّم عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فريدى البياضى، بسؤال برلمانى موجّه لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، بشأن تكرار حوادث الحرائق فى محافظة القليوبية خلال الفترة الأخيرة، وما تسببه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأوضح البياضى فى سؤاله، أن المحافظة شهدت خلال الأسابيع الماضية، سلسلة من الحرائق المقلقة، أبرزها الحريق المأساوى فى مخزن بلاستيك بمنطقة شلقان – القناطر الخيرية 14 أغسطس الحالى، الذى أسفر عن وفاة 5 مواطنين، والحريق الكبير فى مصنع أحذية بالقلج – الخانكة فى 12 أغسطس الحالى.

وكذلك الحريق الذى اندلع أمام محطة مترو شبرا الخيمة فى 10 أغسطس الحالى، والذى أدى إلى إصابة 4 مواطنين وتعطيل حركة المترو، وحريق مبنى حى شرق شبرا الخيمة فى 11 أغسطس، بسبب ماس كهربائى، وحريق مصنع بلاستيك ببهتيم الذى أصيب فيه 3 أشخاص، والحرائق التى وقعت فى مطعمين للمشويات والبيتزا بالقناطر الخيرية، وفى محل تجارى على كورنيش النيل بالقناطر.

وأشار البياضى، إلى عدد من الحرائق السابقة مثل حريق جراج الخصوص الذى التهم 15 سيارة، وحريق خط الغاز على طريق الخانكة –السلام، وحريق كوبرى المشاة بمؤسسة شبرا الخيمة».

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الحوادث المتكررة تثير شكوكًا جدية حول إجراءات السلامة المهنية داخل المصانع والمخازن، وضعف الرقابة والتفتيش الدورى على المنشآت، فضلًا عن القصور فى البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وغياب خطة واضحة للوقاية وإدارة الأزمات على مستوى المحافظة.

وطرح البياضى مجموعة من التساؤلات من بينها عن الأسباب الحقيقية وراء تكرار هذه الحوادث فى فترة وجيزة؟ وما خطة الحكومة للرقابة على المصانع والمخازن والمحلات للتأكد من توافر وسائل الوقاية من الحرائق؟ وما الإجراءات التى اتُخذت لتعويض أسر الضحايا ودعم المصابين؟ وهل هناك خطة عاجلة لتقوية البنية التحتية لشبكات الكهرباء ومعالجة أسباب الماس الكهربائى المتكرر؟

كما تساءل عن البرنامج الزمنى لتعزيز قدرات الحماية المدنية فى المحافظة، بخاصة فى المناطق الصناعية والأسواق الشعبية؟ وهل هناك رقابة فعلية من جهات مستقلة ومحايدة بعيدًا عن الأجهزة المحلية المشهود بفسادها وضعفها؟

وطالب البياضى، الحكومة بتقديم تقرير شامل عن هذه الحوادث والإجراءات التى اتُخذت بعدها، مع وضع خطة عاجلة وملزمة لتفادى تكرارها مستقبلا وحماية أرواح المواطنين.

وبدوره، دعا عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أشرف أمين، إلى ضرورة تطبيق اشتراطات الحماية والسلامة المهنية. وأضاف أمين فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن حريق سور محطة مترو شبرا الخيمة بدأ نتيجة خلل فى كابينة كهرباء تعرضت لضغط أحمال مرتفع، نظرًا لاعتماد العديد من المؤسسات التجارية عليها بشكل أساسى، إذ استمر الشرز فى الظهور أمام المارة حتى اشتعلت الأسلاك، وامتدت النيران إلى بسطات القماش المجاورة، ما أدى إلى انفجارها.

واشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف يساهم فى انصهار الأسلاك وحدوث الماس كهربائى، مطالبًا شركة الكهرباء بضرورة توزيع الأحمال وقياسها بشكل دورى، على مدار الساعة.

وأكد أمين، أن الأمر نفسه تكرر فى حريق مخزن البلاستيك بمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية، الذى أسفر عن وفاة 5 مواطنين، حيث تسبب الحمل الزائد على الشبكة فى ماس كهربائى انتهى باندلاع الحريق وانتشاره، مطالبًا إدارة الحماية المدنية فى القليوبية؛ بتكثيف أعمال المتابعة والتفتيش، وتطبيق اشتراطات الحماية بالتعاون مع شركة الكهرباء، لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث.