نفذت مسيّرة إسرائيلية من طراز "دوهر شمايم" في وقت سابق من اليوم السبت، "هبوطا اضطراريا" في شمال قطاع غزة نتيجة خلل تقني، فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الحادث قيد التحقيق.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، كانت الطائرة في مهمة تصوير وجمع معلومات استخباراتية فوق منطقة مخيم جباليا وبيت حانون، عندما وقع خلل تقني أجبر المشغّل على إنزالها في منطقة مفتوحة.

ولم يستعد الجيش الطائرة خشية على سلامة القوات، لكن مصادر شددت على أنه لا يوجد خطر تسرب معلومات، ولذلك لم يُنفذ أي تحرك لاستعادتها.

وحسب الإعلام العبري، "دوهر شمايم" هي طائرة مسيّرة تكتيكية لجمع المعلومات الاستخباراتية، تُشغَّل من قبل وحدة خاصة في سلاح المدفعية.

وهذه الطائرة تُعتبر النسخة الأكثر تقدما وكبرا للطائرة المسيّرة "روخيف شمايم". وهي مجهزة بتقنيات أكثر تطورا، وكاميراتها ترى لمسافات أبعد وبدقة أعلى.

ومؤخرا، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تصريحات لقائد الوحدة التي تشغّل "دوهر شمايم"، قال فيها: "فكرة الطائرة هي أنها مصممة للاستخدام على مستوى اللواء. في الواقع، تمنح (دوهر شمايم) قادة الألوية (عيونا) في المعركة. في الوقت الحالي، ليس لديهم طائرة بدون طيار أو طائرة مسيّرة خاصة بمستوى اللواء، وهذه ميزة كبيرة لهم. المهام التي ستنفذها (دوهر شمايم) أكثر عمقًا، ولها رؤية أوسع".

وأبان مقطع فيديو متداول المسيرة الإسرائيلية في حي الرمال بمدينة غزة، حيث حملها المواطنون ونقلوها من مكان سقوطها.