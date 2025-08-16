توتنهام يهزم بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق فريق توتنهام الفوز الأول له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بيرنلي، بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب توتنهام، ضمن مباريات الجولة الأولى للمسابقة.

سجل ريتشارليسون ثنائية رائعة في الدقيقتين 10 و60 مستفيدا من تمريرتين حاسمتين لزميله الغاني، محمد قدوس، المنضم حديثا لصفوف الفريق خلال الصيف الجاري.

وأحرز البرازيلي الدولي في أول جولة نصف ما حققه في الموسم الماضي بالكامل، حيث سجل 4 أهداف في الدوري الإنجليزي.

وأحرز برينان جونسون الهدف الثالث في الدقيقة 60، ليحصد الفريق اللندني أول ثلاث نقاط في الموسم تحت قيادة مدربه الدنماركي، توماس فرانك.

كما تجاوز توتنهام بهذا الفوز صدمة خسارة لقب السوبر الأوروبي بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأربعاء الماضي، ورفع معنوياته أيضا قبل اختبار صعب خارج ملعبه في الجولة القادمة أمام مانشستر سيتي.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فاز سندرلاند الصاعد حديثا للدوري الممتاز على ضيفه وستهام يونايتد بثلاثية أحرزها إليازر مايندا ودانيال بالارد وويلسون إيزيدور في الدقائق 61 و73 و92.

وفي مواجهة ثالثة، تعادل برايتون أمام ضيفه فولهام بنتيجة 1 / 1.

تقدم مات أورايلي لبرايتون في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، وأدرك الضيوف التعادل بهدف رودريجو مونيز في الدقيقة 96.

وكانت منافسات الموسم الجديد 2025 / 2026 بدأت بفوز ليفربول حامل اللقب على بورنموث 4 / 2 أمس الجمعة، بينما تعادل أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد بدون أهداف، في وقت سابق اليوم السبت.