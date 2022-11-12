أشاد تايلور ترنبو، حارس الرئيس الأمريكي، بمستوى أداء الفريق الطبي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، الذي يعد المستشفى الأول بمصر الحاصل على شهادة الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH)، وذلك بعد تلقيه الخدمات والرعاية الصحية بالمستشفى.



وكتب حارس الرئيس الأمريكي بخط يده "أشعر اليوم بأنني محظوظ جدًا وممتن للرعاية الممتازة التي تلقيتها من جميع العاملين هنا في مستشفى شرم الشيخ الدولي، إني مُمتن للممرضات والأطباء.. شكرًا لكم".



كما أشادت الدكتورة عزيزة رانغونوالا، ممثل الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء بجنوب أفريقيا، من خلال كلمات دونتها بمدونة مستشفى شرم الشيخ الدولي، وذلك عقب زيارتها للمستشفى، وتسليم المستشفى شهادة الاعتراف الدولية من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH).



وكان قد تسلم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، شهادة الاعتراف الدولي لمستشفى شرم الشيخ الدولي، المستشفى الأول الحاصل على الاعتراف الدولي بمصر، وذلك من قبل وفد رفيع المستوى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH)، خلال زيارة الوفد إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية على هامش فعاليات مؤتمر المناخ "COP27"، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 حتى 18 من نوفمبر الجاري.