انتشال 7 جثث وضبط 1158 مهاجرا بسواحل تونس

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أعلن الحرس الوطني في تونس عن انتشال سبع جثث بينهم رضيع وضبط 1158 مهاجرا في عمليات هجرة غير نظامية انطلاقا من سواحل الوسط التي تضم بالخصوص ولاية صفاقس.

وتمثل الأعداد حصيلة عمليات تمشيط للحرس البحري خلال يومي السبت والأحد.

وأغلب المهاجرين الذين تم ضبطهم ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء فيما يناهز أعداد التونسيين 40 شحصا فقط، وفق تحديث للحرس الوطني اليوم الأحد.

وأوقفت السلطات الأمنية خلال يومين 27 شخصا من مهربي البشر والوسطاء، وتم مصادرة مركبين و30 محركا بحريا تستخدم في عمليات الهجرة غير النظامية.

وتجري عمليات التمشيط البحري بشكل يومي على السواحل التونسية التي تعد منصة رئيسية لتدفق المهاجرين على السواحل الإيطالية القريبة.

ولا يزال الاتفاق النهائي بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن مذكرة التفاهم الموقعة منذ يوليو الماضي لمكافحة الهجرة غير النظامية، معلقا بسبب خلافات تشمل الجانب المالي من الاتفاق.