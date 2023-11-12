متحدث صحة غزة: نحن في ساحة حرب ومستشفى الشفاء غير قادر على تقديم أية خدمة طبية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن مستشفى الشفاء بشمال القطاع غير قادر على تقديم أية خدمة طبية بعد نفاد كل الإمكانيات منه وانقطاع الكهرباء بشكل كامل ومحاصرة المجمع بالدبابات الإسرائيلية.

وأضاف القدرة، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم الأحد، أن الوضع في محيط المستشفى "ساحة حرب"، موضحا أن الظروف التي يعيشها المرضى في المجمع "لا يمكن وصفها".

وأردف القول "الجثث مكدسة في مستشفى الشفاء وأمامه ولا تجد من يدفنها".

وذكر المتحدث باسم الصحة أن المستشفى يشهد الإعلان بشكل متتابع عن حالات وفاة جديدة نتيجة عدم القدرة على إجراء العمليات الجراحية أو حتى توفير الأكسجين لمن يحتاجونه، أو توفير التدفئة في حاضنات الأطفال.

وقال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يُطلق النار باتجاه أي جسم يمكن أن يتحرك" في محيط المستشفى.

وأوضح أن المؤسسات الدولية العاملة في المجال الصحي مثل منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر وكذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) "كلها غير قادرة على فعل شيء وفقدت قدرتها على العمل".