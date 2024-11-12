مدينة الإنتاج الإعلامي توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الروسية

وقع عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والدكتور شريف فخري عبدالنبي، رئيس الجامعة المصرية الروسية بالقاهرة، بروتوكول تعاون بين الجانبين في العديد من مجالات الإعلام.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية مدينة الإنتاج الإعلامي في تدعيم العلاقات مع الجامعات المصرية والعربية والأجنبية وتبادل الخبرات.

حضر توقيع البروتوكول نخبة من أساتذة الجامعة، وعمداء الكليات بها، وعدد من قيادات مدينة الإنتاج الإعلامي.

ويتضمن البروتوكول إقامة دورات تدريبية لطلاب الجامعة والفنيين بها داخل مركز التدريب بالمدينة UP Skill في مجالات الإعلام والفنون والتسويق والاستشارات الهندسية وتجهيز الأستديوهات، بشكل يرسخ العلاقات بين الجانبين، لتحقيق أقصى استفادة من الخبرات والإمكانيات التي تملكها مدينة الإنتاج الإعلامي في خلق كوادر مدربة على أعلى مستوى، تمتلك الأدوات العلمية الحديثة، التي تستطيع معها مواكبة التطور الكبير الذي يشهده الإعلام في الوقت الحاضر .

وأعرب الجبالي عن ترحيبه بزيارة وفد الجامعة المصرية الروسية، برئاسة الدكتور شريف فخري عبدالنبي، مشيراً إلى أهمية التدريب كعنصر أساسي في العملية التعليمية، مؤكداً أهمية المزج بين الشق النظري والعملي بها، وهي الميزة التي يقدمها مركز التدريب بالمدينة.

وأضاف أن البروتوكول يعد بداية تعاون مثمر وبناء بين الجانبين لمزيد من التعاون المستقبلي في مجالات عدة ذات الاهتمام المشترك، وخطوة هامة لفتح آفاق جديدة لترسيخ التعاون بين المدينة والجامعة، كما أكد أيضاً أن مدينة الإنتاج الإعلامي على استعداد تام لتقديم كل التسهيلات الممكنة للجامعة المصرية الروسية لتحقيق الاستفادة المرجوة وتعزيز التعاون بين الجانبين.

من جهته قدم الدكتور شريف فخري شكره لرئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي وقياداتها على حسن الاستقبال، معبراً عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي تعد الصرح الإعلامي الأكبر في المنطقة بما تضمه من أستديوهات، ومراكز علمية وتدريبية على أعلى مستوى، ما يتيح الفرصة لطلاب الجامعة للتدريب وسط هذا المناخ الإعلامي المواتي، والذي يشجع على تحقيق الاستفادة العلمية المرجوة من البروتوكول.

كما أعرب عن تطلعه إلى أن تكون تلك الخطوة بمثابة بداية هامة للتعاون المشترك في مجالات أخري بين الجامعة والمدينة.

وفي نهاية مراسم التوقيع تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية بهذه المناسبة، وبعد ذلك أجرى وفد الجامعة جولة تفقدية بالمدينة للتعرف على إمكانياتها التكنولوجية والفنية، ومراكزها العلمية، وشملت مركز تدريب المدينة UP Skill ، حيث شاهدوا قاعات العرض والمعامل الخاصة به، واستمعوا لشرح تفصيلي لطريقة عمل المركز من الدكتورة أماني فاروق مديرة مركز التدريب بالمدينة وأشادوا بما شاهدوه من الإمكانيات العلمية والتكنولوجية التي يضمها المركز، كما زاروا استديو الدولبي أتموس، والذي يعد الأحدث في العالم في مجالات تطبيق الصوت والمكساج والمعتمد من شركة دولبي العالمية.

وأنهى الوفد الجولة بزيارة مناطق التصوير المفتوحة حيث شاهدوا عمليات تجهيز الديكورات الجارية بها، استعداداً لتصوير الأعمال الدرامية من مسلسلات وأفلام خلال الفترة الحالية.