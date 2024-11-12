الشرطة الصينية: مقتل 35 شخصا وإصابة 43 في حادث دهس في مدينة زوهاي

أعلنت الشرطة الصينية اليوم الثلاثاء مقتل 35 شخصا وإصابة 43 آخرين بعدما اصطدم سائق بسيارته بعدد كبير من الأشخاص الذين كانوا يمارسون الرياضة في مركز للألعاب الرياضية في مدينة زوهاي بجنوب الصين.

أعلنت الشرطة الصينية في وقت متأخر من أمس الاثنين احتجاز رجل/ 62 عاما، عشية المعرض الأول للطيران الذي يقيمه جيش التحرير الشعبي سنويا في المدينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أمس الاثنين أن مستشفى من المستشفيات الأربع، التي استقبلت مصابين لتلقي العلاج، ذكر أنه استقبل أكثر من 20 مصابا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الواقعة هجوما أم حادثا. وقالت الشرطة إنه لم يتم التوصل للدوافع وراء الهجوم، مشيرة إلى استمرار التحقيقات.