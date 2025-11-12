وزير الدفاع الألماني ينتقد الصورة السلبية غير المبررة للجيش في ألمانيا

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عن استيائه من الصورة السلبية غير المبررة التي تُرسم للجيش الألماني داخل البلاد.

وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف) اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الجيش الألماني: "نحن من يسافر إلى الدنمارك وبلجيكا لمكافحة الطائرات المسيّرة، لأننا قادرون على ذلك ولدينا قدرة على الانتشار السريع.. ما ألاحظه دائما - وأنا أسافر كثيرا - هو أنه لا يوجد بلد يُنتقد فيه جيشه الوطني بهذا الشكل كما يحدث في ألمانيا"، معتبرا ذلك ظاهرة ألمانية، مضيفا أن الجيش أفضل بكثير مما يُشاع عنه.

ورفض بيستوريوس، الإدلاء بتفاصيل حول الاتفاق المتوقع بشأن إصلاح الخدمة العسكرية، وقال: "لقد اتفقنا نحن المفاوضون - وأنا منهم - على عدم الإدلاء بتصريحات عن أي مستجدات في الوقت الحالي".

وأكد التزامه بهذا الاتفاق، إلا أنه أعرب عن تفاؤله الكبير بالتوصل إلى حل وسط جيد، مشيرا إلى أنه سيُجرى إبلاغ الجمهور بالأمر "في موعد أقصاه نهاية الأسبوع".

وكان مشروع قانون الخدمة العسكرية الجديد قد أُحيل إلى البرلمان منتصف أكتوبر الماضي بصيغته التي أقرها مجلس الوزراء بعد جدل طويل داخل الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ولا يزال المشروع محل خلاف بين الطرفين، ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل.