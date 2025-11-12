عشرات المحتجين يقتحمون مقر انعقاد كوب 30 في البرازيل بسبب المناخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتحم عشرات المحتجين من السكان الأصليين مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 30)، أمس الثلاثاء، واشتبكوا مع أفراد الأمن الموجودين عند المدخل مطالبين باتخاذ إجراءات حيال تغير المناخ وحماية الغابات.

وتعالت صيحات المحتجين بغضب مطالبين بالسماح لهم بالدخول إلى مجمع الأمم المتحدة، حيث يشارك آلاف المندوبين من مختلف دول العالم في قمة المناخ السنوية المنعقدة هذا العام في مدينة بيليم البرازيلية في منطقة الأمازون، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ولوح بعضهم بأعلام تحمل شعارات تطالب بحقوق الأرض أو حملوا لافتات كُتب عليها "أرضنا ليست للبيع".

وقال شخص يدعى ناتو من السكان الأصليين ينتمي إلى شعب توبينامبا: "لا يمكننا أن نأكل المال... نريد أراضينا خالية من تجارة المحاصيل الزراعية والتنقيب عن النفط وعمال المناجم غير الشرعيين وقطع الأشجار غير القانوني".

ودفع أفراد الأمن المحتجين إلى الخلف واستخدموا طاولات لإغلاق المدخل الرئيسي. ورأى شاهد من رويترز أحد أفراد الأمن وهو يُنقل على كرسي متحرك وكان ممسكا ببطنه.

وقال فرد أمن آخر مصاب بجرح قطعي حديث فوق عينه لـ"رويترز" إنه تلقى ضربة على رأسه بعصا طبل ثقيلة ألقيت من وسط الحشد. وصادر أفراد الأمن عدة عصي طويلة وثقيلة.