العراقيون يترقبون الإعلان عن نتائج غير نهائية للانتخابات التشريعية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها ستعلن في وقت لاحق اليوم الأربعاء نتائج أولية غير نهائية للإنتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في التصويت العام والخاص.

وذكرت مفوضية الانتخابات أن عدد الشكاوى التي تلقتها المفوضية في يومي الاقتراعين الخاص والعام بلغ 39 شكوى ليس من بينها شكاوى حمراء قد تؤثر على نتائج الإنتخابات.

واشارت إلى أنها ستسمر بتسلم شكاوى التصويت العام لغاية نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم وفي حال استبعاد أي مرشح فإن أصواته تحجب عنه وعن حزبه ، داعية جميع المرشحين إلى إزالة مفردات الدعاية الانتخابية من الشوارع والساحات.

و أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق أنها سجلت عدداً من الخروقات البسيطة أثناء العملية الانتخابية وتمت معالجتها كما أن القوات ألقت القبض على مطلقي العيارات النارية في كركوك.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت الليلة الماضية أن إجمالي نسبة المشاركة في الاقتراع العام والخاص للانتخابات البرلمانية تجاوز 55 % في جميع إنحاء العراق.

وبلغ عدد المصوتين في الاقتراع 12مليونا وثلاثة آلاف و143 ناخبا من أصل إجمالي من يحق لهم التصويت وعددهم 21 مليونا و404 آلاف و 291 ناخبا.

وأظهرت إحصائيات غير رسمية خلال الساعات الماضية تقدم تحالف " البناء والتنمية" بقيادة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بنسب عالية عن أقرب منافسية تليها قائمة ائتلاف" دولة القانون"بزعامة نوري المالكي فيما حلت ثالثة قائمة" حزب تقدم "بزعامة محمد الحلبوسي.

ومن المنتظر أن تدرس المفوضية العليا للانتخابات جميع الشكاوى والطعون على نتائج الانتخابات وتتخذ القرارات بشأنها لتقوم فيما بعد بالمصادقة النهائية على نتائج الانتخابات البرلمانية لتبدأ بعدها التوقيتات الزمنية لتشكيل الرئاسات الثلاثة في البلاد البرلمانية ورئاسة الجمهورية والحكومة العراقية.

وحسب مصادر قضائية عراقية ، ستقوم المفوضية العليا للانتخابات بعد المصادقة النهائية على النتائج برفع طلب الى رئيس الجمهورية الحالي من أجل دعوة البرلمان العراقي الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما .

وتعقد جلسة البرلمان برئاسة أكبر الأعضاء سنا من ثم يتم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه ، وبعد 30 يوما يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد

بعدها يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف الكتلة الأكبر في البرلمان بتسمية المرشح لتشكيل الحكومة خلال 15 يوما ويقوم المكلف بتشكيل الحكومة بتقديم كابينته الوزارية إلى البرلمان خلال 30 يوما.

وتستمر هذه المدد الدستورية لأربعة أشهر لكن من الممكن اختزالها والسعي إلى عدم التجاوز عليها مثلما حصل بتشكيل الحكومات السابقة.

ويأمل العراقيون أن تشهد العملية السياسية نضجا كبيرا خاصة بعد النتائج القياسية ونسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات البرلمانية واستثمار الوقت لتشكيل حكومة عراقية قوية قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب وإبعاد البلاد عن المشاكل التي تعصف بالمنطقة.