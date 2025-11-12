سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت قناة الغد، اليوم الأربعاء، بأن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على شمال شرقي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

يأتي هذا في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهر، 11 أكتوبر الماضي، وتواصل استهداف المدنيين.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على بيت لاهيا ومدينة غزة، وأن عمليات القصف تركزت على مناطق داخل الخط الأصفر.

واستمرت العمليات الإسرائيلية في المناطق الشرقية للقطاع، خاصة في الشمال ومدينة غزة، ورفح وخان يونس جنوبي القطاع.

فيما فتحت مروحية إسرائيلية نيرانها على المنازل في مدينة غزة وشمال القطاع، في وقت تواصل فيه المسيرات من طراز (كواد كابتر) التحليق على ارتفاعات منخفضة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لعدد من المباني السكنية شرقي مدينة غزة.

ومن المنطقة الوسطى، استمرت الخروقات الإسرائيلية، حيث أطلقت المسيرات والآليات الإسرائيلية المتمركزة شرقي المحافظة الوسطى نيرانها بين الحين والآخر على منازل المدنيين.

وواصل جيش الاحتلال عمليات نسف المنازل شرقي خان يونس في الجنوب وعمليات القصف المدفعي، خاصة قرب مناطق خزاعة والزنة عبسان الجديدة وبني سهيلا.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها تجاه خيام النازحين على بحر خان يونس ورفح، وتم إجلاء عدد من المصابين جراء استهدافات الاحتلال.