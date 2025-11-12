حماس: هدم منازل المقدسيين جريمة تهويدية تهدف لاقتلاع الفلسطينيين من مدينتهم

قال عضو المكتب السياسي ومسئول مكتب شئون القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين، إن عمليات هدم بيوت المقدسيين التي تقوم بها قوات الاحتلال، وآخرها هدم منزل المواطن موسى بدران في بلدة سلوان، تمثل حلقة في سلسلة الجرائم المتواصلة ضد أهل القدس ضمن النهج الاحتلالي الاستيطاني التهويدي.

وأضاف في بيان للحركة، اليوم الأربعاء، أنَّ هذه الانتهاكات تأتي في سياق سياسة التهجير القسري التي ينتهجها الاحتلال لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة.

وشدد على أنَّ سياسة هدم المنازل لن تفلح في كسر إرادة المقدسيين، بل ستزيدهم تمسكًا بأرضهم وبيوتهم مهما تعرضوا لتضييقات واعتداءات.

وحذر ناصر الدين من خطورة الوضع في المدينة المقدسة، خاصة في ظل ما يتعرض له المسجد الأقصى من عدوان مستمر واقتحامات متزايدة، مطالبًا الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم بالتحرك الجاد لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة.

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني إلى تعزيز الرباط في المدينة، وتفعيل كافة سبل التصدي والمواجهة لصد سياسات التهويد والاقتلاع التي يمارسها الاحتلال.