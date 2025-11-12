المعارضة التركية تصف الاتهامات ضد إمام أوجلو بأنها وثيقة دعائية سياسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفض حزب السياسي المعارض المسجون أكرم إمام أوجلو، الدعوة إلى سجن عمدة اسطنبول السابق لأكثر من 2000 عام ووصف ذلك بأنها "وثيقة دعائية سياسية".

وقال دينيز يوجيل، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري في أنقرة اليوم الأربعاء: "من خلال هذا الاتهام، كشفت الحكومة أنها تريد انتزاع هذا البلد من الديمقراطية".

وأضاف أن هذا النص ليس نصا قانونيا لكن نصا سياسيا يستهدف الحزب برمته.

وينظر إلى إمام أوجلو، على أنه منافس قوي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتم إلقاء القبض عليه في مارس/آذار، بتهم الإرهاب والفساد وتم وقفه عن العمل كرئيس لبلدية إسطنبول.

وكان مكتب المدعي العام في اسطنبول، قد قدم أمس الثلاثاء لائحة اتهام تطالب بالسجن 2430 عاما إجمالا عن 142 جريمة.

وطبقا للائحة الاتهام، فإن السياسي متهم بتأسيس وقيادة تنظيم إجرامي بالإضافة إلى رشوة وغسل أموال إلى جانب اتهامات أخرى.