كولومبيا تعلق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أمريكا

قرر الرئيس الكمبودي جوستافو بيترو تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة، مرجعا قراره إلى الهجمات العسكرية الأمريكية في منطقة الكاريبي، التي أودت بحياة صياد كمبودي على حد قوله.

وقال بيترو عبر منصة " اكس" في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن التعليق ينطبق على الاستخبارات العسكرية والاتصالات الأخرى مع وكالات الأمن الأمريكية.

وقال بيترو إن هذا التعليق سوف يستمر" طالما استمرت الهجمات الصاروخية على القوارب في منطقة الكاريبي" مؤكدا أن مكافحة تهريب المخدرات" يجب أن تتم وفقا لحقوق الانسان للشعب الكاريبي".

واتهم بيترو أمريكا بتنفيذ " عملية قتل خارج نطاق القضاء" فيما يتعلق بمقتل الصياد.

ويشار إلى أن العلاقات بين كولومبيا وأمريكا تدهورت بشدة خلال الأشهر الأخيرة، حيث تتهم واشنطن بيترو بعدم التحلي بالحزم لمواجهة عصابات المخدرات، وفرضت عقوبات ضده.