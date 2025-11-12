غرق مراهقين في نهر بولاية تكساس الأمريكية وفقدان والد أحدهما بعد محاولته إنقاذهما

غرق مراهقان في نهر بولاية تكساس بعد أن انقلب قارب كاياك كانا على متنه، بينما لا يزال والد أحد الصبيين الذي قفز في الماء لمحاولة إنقاذهما في عداد المفقودين، بحسب ما أعلنت السلطات يوم الثلاثاء.

وذكر مكتب مدير شرطة مقاطعة سان جاسينتو أن المراهقين كانا بالقرب من منحدر للقوارب قرب بلدة كاميلا، الواقعة جنوب سد بحيرة ليفينجستون، عندما تسببت الأمواج المتقلبة في نهر ترينيتي بانقلاب القارب مساء الأحد.

وأضاف المكتب أن والد أحد الصبيين قفز إلى النهر في محاولة لإنقاذهما، إلا أن الثلاثة غاصوا تحت الماء ولم يظهروا مجددا.

وقالت إدارة حدائق الحياة البرية في تكساس إنه تم انتشال جثتي المراهقين / 14 و15 عاما / في وقت لاحق من مساء الأحد.

وقال مدير شرطة المقاطعة سام هيوستن في بيان: "إنها مأساة لا يمكن تصورها، وقلوبنا مع هذه العائلة وكل من تأثر بها. نطلب من مجتمعنا أن ينضم إلينا في الصلاة من أجل الراحة والقوة لأحبائهم".

وواصلت فرق البحث والإنقاذ تحت الماء التابعة لحراس الحياة البرية في تكساس، إلى جانب مكتب مدير الشرطة وقسم الإطفاء التطوعي في كيب رويال، عمليات البحث عن الرجل المفقود أمس الثلاثاء.

وجاء في بيان لحراس الحياة البرية: "يظل العثور على الضحية أولويتنا القصوى".