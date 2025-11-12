صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.

وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين: "لا نزال منفتحين على عملية التفاوض، ولا يمكن إجراء عملية التفاوض منفردة في ظل رفض نظام كييف مناقشة أي شيء والإجابة على الأسئلة المطروحة".

وتابع بيسكوف: "نظام كييف لديه ذنوب كثيرة، والفساد أحدها، والفساد هو الظاهرة التي تنخر نظام كييف من الداخل. إنهم يسرقون معظم الأموال التي يتلقونها من الأوروبيين والأمريكيين".

وأوضح بيسكوف أن الأوروبيين يظهرون ميلا لتشجيع كييف على مواصلة الحرب، بينما تميل الولايات المتحدة الأمريكية إلى التريث، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح بيسكوف، بأن موسكو ترى أن أوروبا تستعد لحرب مع روسيا، مشيرا إلى أن موسكو أدركت دائما الخطر المتمثل في أن أوروبا قد تستعد للحرب مع روسيا، وقد اتخذت التدابير الأمنية كافة مسبقا.