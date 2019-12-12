وكالة الأنباء الجزائرية: اعتقال 17 شخصا لعرقلتهم عملية التصويت







أفادت وكالة الأنباء الجزائرية باعتقال 17 شخصًا لعرقلتهم عملية التصويت بولاية عين تموشنت، وذلك حسبما أفادته فضائية «الحدث»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.

واندلعت مظاهرات ضخمة وسط العاصمة الجزائرية ضد إجراء الانتخابات الرئاسية التي بدأت بالجزائر اليوم.

ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين، هم: رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ومرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس، والمرشح الحر عبد المجيد تبون، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي.