 مقتل شرطي عراقي وإصابة 4 آخرين بانفجار استهدف قائد شرطة محافظة نينوى - بوابة الشروق
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مقتل شرطي عراقي وإصابة 4 آخرين بانفجار استهدف قائد شرطة محافظة نينوى

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
د ب أ
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 3:11 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 3:11 م
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بمقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت قائد شرطة محافظة نينوى -400كم شمال بغداد-.

وقال الرائد عبد الكريم العبيدي إن "سيارة مفخخة مركونة استهدفت موكب قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث الحمداني في ناحية حمام العليل -20كم جنوب الموصل- انفجرت اليوم ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة".

يذكر أن مناطق عديدة من محافظة نينوى مازالت تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.

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