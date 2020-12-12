الاتحاد الأوروبي يندد بأشد العبارات إعدام المعارض الإيراني روح الله زم

ندد الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات في بيان صدر، اليوم السبت، بإعدام المعارض الإيراني، روح الله زم، وذلك حسبما أفادته فضائية «يورو نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن صباحاً أن إيران نفذت حكم الإعدام السبت، في زعيم المعارضة السابق روح الله زم، الذي كان يعيش في المنفى في فرنسا وشارك في احتجاجات ضد السلطات الإيرانية.

وقال التلفزيون إن «زم المعادي للثورة أعدم شنقا صباح السبت، بعد تثبيت المحكمة العليا للحكم عليه بسبب خطورة الجرائم التي ارتكبها ضد جمهورية إيران الإسلامية».

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن توقيف زم في أكتوبر 2019، مؤكدا أنه مُدار من الاستخبارات الفرنسية ومدعوم من الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، وقال التلفزيون الإيراني إنه كان تحت حماية أجهزة استخبارات دول عدة.

وكان القضاء الإيراني دان زم بـ«الفساد في الأرض»، وحكم عليه في يونيو بالإعدام. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إنه أدين أيضا بالتجسس لحساب فرنسا ودولة لم تذكر اسمها في المنطقة، وبالتعاون مع الحكومة الأميركية المعادية والعمل ضد أمن البلاد، وإهانة حرمة الإسلام، والتحريض على العنف خلال احتجاجات 2017.