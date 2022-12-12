صحة شمال سيناء: تغطية جغرافية كاملة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن هناك تغطية جغرافية كاملة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى المحافظة.

وقال وكيل الوزارة - في اجتماعه المسائي مع مشرفي المديرية بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال - إن هدف الحملة هو تطعيم كل طفل ميدانيا وجغرافيا بالمحافظة.

وشدد على أهمية وجود الخرائط الجغرافية لتطعيم كل طفل بخط سير الفريق، مشيرا إلى أهمية توفير المستلزمات والطعوم مع فريق إشراف المديرية والإدارات الصحية أثناء المرور من النقطة الأولى للتطعيم إلى آخر نقطة.

وأشار إلى أهمية تغطية المناطق الحدودية بين كل مشرف لصيق وآخر، وبين الإدارات الصحية وبعضها.

وناقش وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء مع إشراف المديرية أهم المعوقات التي تمت ملاحظتها في اليوم الأول، والعمل على وضع حلول لها أثناء العمل في اليوم الثاني.

ومن جهته، قال الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي إنه لابد من إنجاز المهام المنوطة بالفريق ومحاسبة المقصرين في اليوم الأول، مشيرا إلى وضع حلول سريعة أثناء العمل بالحملة، وتعديل استراتيجية العمل باليوم الأول لتطعيم كل طفل مستهدف، لافتا إلى أن التطعيم متوفر بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، وأن التطعيم يكون من سن يوم إلى خمس سنوات.

وأشار محمد مصطفى مشرف وزارة الصحة إلى أهمية تغطية الفرق للتجمعات والمسافات البعيدة بين الإدارات الصحية وبعضها.

ومن جانبه، أشار محمد عبد المطلب عبده مسئول التطعيمات بمديرية الصحة إلى أن الحملة تستهدف 53 ألفا و865 طفلا وطفلة، بمشاركة 366 فريقا، تعمل من منزل إلى منزل وبجميع المراكز الحضرية والوحدات الصحية والمستشفيات، وأن التطعيم آمن ومجاني، ويعطي مناعة للطفل في حالة التعرض لفيروس الشلل.

يذكر أن فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال انطلقت اليوم بشمال سيناء، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتحت شعار: "معًا للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال"، وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم.