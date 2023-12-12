المستشار الألماني يبحث الحرب في غزة خلال اتصال مع ملك الأردن

تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن الحرب في غزة خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين.

وشدد شولتس على أن ألمانيا "ملتزمة بأكبر قدر ممكن من الحماية للمدنيين وتحسين واستقرار الوضع الإنساني للسكان المدنيين في قطاع غزة"، حسبما قال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبستريت في برلين مساء الإثنين.

وأضاف هيبستريت أن شولتس والملك عبد الله الثاني اتفقا على أنه من المهم التفكير في مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية بعد انتهاء النزاع المسلح.

وكتب المتحدث في بيان أن حلا مستداما يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في سلام وأمن لا يمكن إيجاده إلا في حل الدولتين، والذي سيشمل إقامة دولة فلسطينية.