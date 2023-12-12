وزيرة التضامن: انخفاض نسبة الأمية إلى 47%

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، انخفاض نسبة الأمية إلى 47% مقابل 66% بين مستفيدي تكافل وكرامة، مشددة على أنه أمام القضية السكانية أطلقت الوزارة برنامج تنمية الأسرة المصرية وبرنامج 2 كفاية.

وأوضحت القباج، في تصريحات صحفية لها، أن الدولة مهتمة بالشمول المالي، فكان إصدار 11 مليون بطاقة ميزة لأصحاب المعاشات ومستفيدي الدعم النقدي والإقراض متناهى الصغر والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة والقطاع التعاوني ودعم المنتجات الحرفية والتراثية عبر معارض ديارنا التى تخطت حاجز المحلية وأثبتت نجاحاً إقليمياً.

وحول المعاشات والتأمينات، أوضحت القباج أن قيمة المعاشات زادت منذ عام 2015 بنسبة 120%، ويستفيد منها 10.5 مليون مواطن، بالإضافة إلى ما يتم من جهود نحو تحسين المنظومة لصالح المستفيدين وإصدار صندوق للتأمينات، وخلال عام 2022-2023 زادت المعاشات بنسبة 27% بتكلفة إضافية 65 مليار جنيه.

وأشارت إلى قضية الغارمات والجهود المقدمة، والتى أسفرت عن فك كرب 6000 غارمة مع تشكيل لجنة وطنية لوضع معايير وحوكمة منظومة الغرم وتوفير إقراض آمن للنساء عبر بنك ناصر الاجتماعي، موضحة أن الوزارة يتبعها 12 مركزا للنساء ضحايا العنف منهم داران للاتجار بالبشر.

وقامت الوزارة بإصدار مليون و200 ألف من بطاقات الرقم القومى بالمناطق الحدودية، إضافة إلى استخراج الأوراق الثبوتية الأخرى، كما هناك دعم واسع لملف الأيتام، حيث تدعم الوزارة 20% تقريبا من الأيتام بمصر، وقد وجه رئيس الجمهورية بمضاعفة هذه النسبة لتصل إلى 40٪؜، إضافة للتوسع فى اللا مأسسة ونظام الكفالة.