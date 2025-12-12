انتبه إلى ما بين السطور فيما يكتب على المنتجات الغذائية

بيض قليل الكوليسترول، خالٍ من الجلوتين، منتج عضوي، خالٍ من السكر، دجاج تم تربيته في الهواء الطلق، لحم بقري تغذيته نباتية… كل تعبيرات حديثة تضفي قيمة على تلك الاختيارات الغذائية. حتى عزيزي القارئ، إذا كنت من المهتمين بقواعد التغذية السليمة، وكان لك أن تهتم بقراءة ما يُكتب على أنواع المنتجات الغذائية قبل أن تضمه إلى قائمة مشترياتك، فأنت بحاجة إلى أن تنجح في ذلك الاختبار السهل الممتنع. إنك في الواقع تقرأ السطور لكنك غير عامد تغفل ما بينها!

فيما يتعلق بالجلوتين وحساسية الطعام

١- خالٍ من الجلوتين: صواب أم خطأ؟

الإجابة: خطأ

حتى يمكن لشركة منتجات غذائية أن تستخدم تعبير «خالٍ من الجلوتين»، يجب ألا يحتوي المنتج الغذائي على نسبة أعلى من 20 جزء من المليون (PPM) من الجلوتين. إذا كنت بحاجة ملحة لمنتج خالٍ من الجلوتين بمعنى أن النسبة فيه أقل من 5-10 جزء من المليون، فيجب التأكد من وجود علامة إحدى المؤسستين: (Gluten Intolerance Group، وCeliac Sprue Association).

٢- كل شركات المنتجات الغذائية مطلوب منها تسجيل أي عناصر غذائية في منتجاتها يمكن أن تحدث أعراضًا للحساسية الغذائية على غلاف ما تنتجه أيضًا فيما تستخدمه من أدوات: صواب أم خطأ؟

الإجابة: خطأ

القانون يلزم الشركات بكتابة ما تحتويه منتجاتها من مواد محدثة للحساسية فقط، ولا يطالبها بكتابة ما قد يدخل في تركيب الأدوات المستخدمة في التصنيع.

٣- العناصر الغذائية التي على قائمة حساسية الطعام ثمانية: القمح، الصويا، اللبن، الفول السوداني، المكسرات، السمك، القشريات، والبيض، لذا يلزم القانون المنتجين بكتابتها متى وُجدت في المنتج الغذائي: صواب أم خطأ؟

الإجابة: صواب

تعد هذه الأسماء الثمانية رؤوس موضوعات عند الحديث عن الحساسية، والقانون في الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية يلزم شركات المواد الغذائية بتحديد مصدر الغذاء بصورة واضحة على غلاف المنتج.

فيما يتعلق باختيار منتجات طبيعية أو عضوية

٤- منتجات طبيعية أفضل لأنها لا تدخلها أي تقنيات الهندسة الوراثية (GMO): صواب أم خطأ؟

الإجابة: خطأ

تعبيرات «طبيعي»، «طبيعي مائة بالمائة» تتغير باستمرار لتنال قيمة تسويقية، لكنها لا تعني بالضرورة خلو المنتج من الهندسة الوراثية أو المواد الصناعية.

٥- حين يوصف منتج بأنه عضوي فهذا يعني أنه لم يدخل في تركيبة الهندسة الوراثية ولم يتعرض للإشعاع أو أية ملوثات أخرى مثل المبيدات الحشرية أو السماد العضوي: صواب أم خطأ؟

الإجابة: صواب

في الدول التي تولي الغذاء أهمية كبيرة، كلمة «عضوي» لا يمكن استخدامها إلا بشهادة صالحة تشمل جميع مراحل الإنتاج: نوع الزراعات، طرق الاستنبات، نوع السماد، وسائل الري، طريقة الحصاد، التعبئة والتوزيع، بما في ذلك تربية الدواجن والأبقار وإنتاج الألبان، مع منع استخدام الهرمونات والمضادات الحيوية.

معنى تربية الدواجن في الهواء الطلق وتغذية الحيوانات نباتيًا في المراعي

٦- هذا صحيح: الدواجن تُترك لتتجول بحرية كاملة وتعيش كما في الماضي في الحقول: صواب أم خطأ؟

الإجابة: خطأ

العلامات التجارية للدواجن التي تشير إلى تربيتها في الهواء الطلق تعني أن الدجاج يُترك خارج المزارع لفترة في ضوء الشمس، لكنها ليست تجربة كما في الماضي الجميل؛ فهي تخضع لقوانين الإنتاج التجاري الحديثة.

٧- اللحوم التي تُباع بأسعار مختلفة وتسمى «لحوم الحيوانات التي تربى في المراعي» تتغذى فقط على الأعشاب والمزروعات الخضراء ولا يدخل طعامها ما يُقدم للحيوانات الأخرى: صواب أم خطأ؟

الإجابة: خطأ

هذه اللحوم قد تتلقى وجبات نباتية أكثر من الحبوب، لكنها أيضًا تتلقى وجبات من العلف العادي. للحصول على لحوم حيوانات لم تأكل سوى الوجبات النباتية ولم تتناول هرمونات أو مضادات حيوية، يجب البحث عن اللحوم العضوية.