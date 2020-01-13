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إصابة 8 طلاب في مشاجرة بين مسجلين بالغربية

مديرية أمن الغربية
مديرية أمن الغربية
علاء شبل
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 4:52 ص | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 4:52 ص

أصيب، اليوم الأحد، 8 طلاب بجروح طفيفة بالوجه أثناء تواجدهم في محيط مشاجرة بين مجموعة من الخارجين على القانون بالقرب منهم بمنطقة ترعة الساحل التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد أحمد العدروسي، مأمور مركز سمنود، بورود بلاغًا لشرطة النجدة يفيد بوصول 8 طلاب لمستشفى سمنود مصابين بجروح بالوجه خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وقيام أحدهم برش مادة مجهولة، وتم نقلهم لمستشفى سمنود العام لتلقي العلاج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة، وتم ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.


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