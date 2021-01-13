كبار قادة الجيش الأمريكي يدينون اقتحام الكابيتول ويؤكدون فوز بايدن

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أصدر كبار قادة الجيش الأمريكي بيانا نادرا، الثلاثاء، يدين اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي الأسبوع الماضي من جانب عناصر مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وكتبت هيئة الأركان المشتركة في بيان تم تعميمه على الجيش الأمريكي بأكمله: "شاهدنا أعمالا داخل مبنى الكابيتول لا تتفق مع سيادة القانون. إن حقوق حرية التعبير والتجمع لا تعطي لأحد الحق في اللجوء إلى العنف والفتنة والتمرد".

وتتألف هيئة الأركان المشتركة من قادة كل فرع في الجيش ويرأسها الجنرال مارك ميلي.

كما أكد البيان غير العادي فوز الرئيس المنتخب جو بايدن وكرر التزام الجيش بطاعة "الأوامر القانونية من القيادة المدنية".

ولم يذكر البيان ترامب بالاسم.

وأسفرت أحداث الشغب في مبنى الكابيتول عن مقتل خمسة أشخاص بينهم شرطي.