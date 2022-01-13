روت الفتاة سالي، التي كانت قد طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نصيحة أبوية للتخلص من الخوف، كيف قضت على معاناتها خلال منتدى شباب العالم.



وقالت خلال فيلم بعنوان "كلنا إنسان"، عرض في حفل ختام المنتدى: "وأنا طفلة صغيرة زمايلي كانوا بينظروا ليا بقرف.. كانوا بيخافوا مني إني أعديهم أو هأذيهم.. الكل كان بيتعامل معايا على إني شخص ناقص، كلامه مش مهم ورأيه مش مهم، شخص مالوش لازمة".



وأضافت: "النهاردة لما نزلت الشارع لأول مرة لوحدي البنت ابتسمتلي، ومنحتني ثقة في نفسي.. نسيت إن فيه ناس مش بتحب شكلي.. مارست حياتي بشكل طبيعي لدقائق، واتشجعت وقررت أدخل ندوة فيها سيادة رئيس الجمهورية"، وهي الجلسة التي عقدها الرئيس مع ممثلي الصحف الأجنبية.



وتابعت: "لما قالوا مين عنده سؤال رفعت إيدي.. قلت أكيد الرئيس مش هيختارني لكن كان كفاية إني كسرت خوفي، لكن اللي حصل إن الرئيس اختارني".



وأكملت: "سالي اللي كانت من يومين خايفة تواجه عدسة كاميرتها دلوقتي واقفة أمام العالم وبتكلم رئيس الجمهورية.. نفسي الناس تعرف تأثيرهم على بعض ويفهموا كلمة قاسية ممكن تدمر حد وكلمة قاسية ممكن تحيي نفس هنشوف بعض بشكل تاني وهنتعامل مع بعض بشكل تاني".



وشاركت سالي في فيلم بعنوان "كلنا إنسان"، رفقة ثلاث فتيات أخريات (غير مصريات)، وقد عُرض خلال حفل ختام منتدى شباب العالم مساء الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكانت سالي قد طلبت من الرئيس السيسي، خلال جلسته مع ممثلي الصحف الأجنبية نصيحة أبوية بسبب معاناتها من الخوف.



ورّد الرئيس عليها قائلًا: "خايفة من إيه؟ أنتِ شابة صغيرة الدنيا كلها قدامك، يؤلمني أن تكوني قلقة وخائفة أنتِ في عمر ابنتي الصغيرة العمر أمامك وتستطيعين تحقيق الكثير فيه".



وأضاف: "جوا مصر متخافيش لأن الدولة دي بفضل الله سبحانه وتعالى محفوظة، وإلا كانت راحت زي اللي غيرها راح، كان أي حد في مكاني يقول أنا اللي عملت، لكن لا والله، اللي حافظ على مصر ربنا له الشكر والحمد والثناء العظيم، والأمور ستتغير من حسن لأحسن، وإحنا موجودين عشان نفضل نشتغل ونبني ونعمر حتى نحقق الحلم لنا كلنا".



وشهد الرئيس حفل ختام منتدى شباب العالم في مقر النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي.



منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.



ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.