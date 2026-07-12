هاني: أحد حكام المونديال اندهش من إلغاء هدف زيكو أمام الأرجنتين

أكد محمد هاني، لاعب منتخب مصر، أن أحد حكام بطولة كأس العالم 2026 أبدى اندهاشه من إلغاء هدف الفراعنة في شباك الأرجنتين.

وقال محمد هاني في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "لقد سألنا أحد الحكام المشاركين في كأس العالم عن سبب إلغاء هدفنا في شباك الأرجنتين بالشوط الثاني".

وأضاف لاعب الأهلي: "هذا الحكم أخبرنا أن لجنة الحكام شددت عليهم بأنه إذا حدث خطأ بالقرب من مرمى أحد الفرق، ثم واصل ذلك الفريق اللعب وتجاوز منتصف الملعب واستمر في الهجمة حتى سجل هدفًا، وكان الاحتكاك بسيطًا، فإن مثل هذه الحالات يُسمح باستمرار اللعب فيها".

وأتم محمد هاني تصريحاته قائلًا: "الحكم أكد أنه في مثل هذه الحالات لا يُعاد النظر إليها لإلغاء الهدف، وقد أبدى دهشته من إلغاء هدف زيكو في مثل هذه الحالة".