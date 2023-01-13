عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، الخميس، "ع.ك.م"، سائق سيارة أجرة، بالسجن لمدة 6 أعوام، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأداة المضبوطة، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة؛ لاتهامه بقتل "ع.ا.ال"، سائق مركبة "توكتوك"، على خلفية تصادمهما، وذلك في القضية المقيدة برقم 20116 لسنة 2022 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين، وذلك في نطاق دائرة القسم، وأسفرت عن مقتل أحدهما متأثرا بإصابته.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى أثر نشوب مشاجرة بين المتهم، وبين المجني عليه، على خلفية اصطدام مركبة الـ"توكتوك"، بالسيارة الأجرة، وتطورت المشاجرة إلى تشابك بالأيدي أسفر عن إصابة المتهم، مما آثار حفيظته، فأحضر عصا حديدية من السيارة وتعدي بها على المجني عليه بضربة في منطقة الرأس، ومناطق متفرقة من جسده، ليفارق الحياة.

وتبين من التحقيقات وأقوال شهود عيان الواقعة، أنه وعلى أثر مشادة بين المتهم والمجني عليه، تطورت إلى التشاجر بالأيدي والأرجل فتجمع عدد من المارة لمحاولة فضها، إلا أن المتهم احضر عصا حديدية وسدد بها 3 ضربات على المجني عليه، استقرت إحداهم بالرأس، وتسببت في مقتله.

ولفتت التحقيقات المستندة إلى تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة في منطقة الحادث، أن تقرير مصلحة الطب الشرعي أثبت من خلال تشريح جثمان المجني عليه إصابته بجروح رضية في مقدمة الرأس، والحاجب الأيمن، ويمين الجبهة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته أقر بالحادث، فتم تحرير محضرًا بواقعة الضبط، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وبإحالة المتهم إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: وائل رجب فوده، ومعتز نور الدين حسن، وإبراهيم حسيني فايد، وسكرتير المحكمة، محمد عثمان.