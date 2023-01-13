 المجر: مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين جراء حادث طعن بالعاصمة بودابست - بوابة الشروق
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المجر: مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين جراء حادث طعن بالعاصمة بودابست

بودابست - أ ش أ
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 11:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 11:53 ص
أعلنت الشرطة المجرية، اليوم الجمعة، مقتل أحد أفرادها وإصابة اثنين آخرين إثر تعرضهم للطعن بسكين من قبل مسلح في العاصمة "بودابست".

ونقلت قناة (إيه بي سي) الأمريكية عن الشرطة، أنها تلقت مكالمة تفيد بأن أحد الأشخاص يحاول اقتحام شقة مجاورة في العاصمة "بودابست"، وعندما حاول أفراد الشرطة اعتقاله، طعنهم الرجل وفر إلى الشارع.. مشيرة إلى أن أحد أفرادها قام بإطلاق النار على المسلح في قدمه.

وأضافت الشرطة أنه تم اعتقال المسلح ونقله إلى أحد المستشفيات مع أفراد الشرطة المصابين، مشيرة إلى أن أحد أفرادها الذي يبلغ من العمر 29 عاما توفي في المستشفى متأثرا بإصابته.

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