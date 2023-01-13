الصين تدعو كوريا الجنوبية إلى التعامل مع قضية ثاد وإدارتها بطريقة مناسبة

دعت الصين، كوريا الجنوبية إلى مواصلة التعامل مع قضية منظومة صواريخ "ثاد" للدفاع الجوي وإدارتها بطريقة مناسبة، حتى لا تصبح عقبة تعرقل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون- معلقا في مؤتمر صحفي على إعداد كوريا الجنوبية مسودة تقرير حول تقييم التأثير البيئي لقاعدة ثاد، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الجمعة إن الصين تتابع عن كثب تحركات كوريا الجنوبية المتعلقة بقضية منظومة صواريخ ثاد للدفاع الجوي، وتحافظ على الاتصال مع كوريا الجنوبية على جميع المستويات بشأن هذه القضية.

وأضاف: "نأمل أن تواصل كوريا الجنوبية التعامل مع قضية صواريخ (ثاد) وإدارتها بطريقة مناسبة وفقا للتوافق المتعلق بثاد الذي توصل إليه عضو مجلس الدولة الصيني وانج يي ووزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، عندما التقيا في تشينجداو في أغسطس العام الماضي، حتى لا تصبح قضية (ثاد) عقبة تعرقل العلاقات الثنائية".