تقدم فرقة أوركسترا أوبرا القاهرة، حفلا موسيقيا من مؤلفات الموسيقار راجح داود، بقيادة المايسترو أحمد فرج، في الثامنة مساء الأحد 21 يناير، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وراجح داود ملحن ومؤلف موسيقي مصري، لديه العديد من المؤلفات الموسيقية وألف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام الهامة في السينما المصرية، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفاتوار) في التأليف الموسيقي عام 1977، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الموسيقى (ماجستير الآداب) وشهادة الدكتوراة من أكاديمية فيينا للموسيقى.

وعمل كأستاذ بقسم التأليف الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى بالقاهرة، ويتولى حاليًا منصب مشرف عام على وحدة التأليف الموسيقي بالمبنى المركزي للوحدات التعليمية بأكاديمية الفنون.

قدم العديد من المؤلفات الموسيقية منها لمحة مصرية للأوركسترا، ورقصتان للفلوت والأوركسترا الوتري، وصعود الروح للأوركسترا الوتري، وصوت نسائي، ونصر السماء، وإهداء شهداء 25 يناير، وموسيقي مسلسل الصفعة، ومن أفلامه الصعاليك، والبحث عن سيد مرزوق، والكيت كات، وأرض الأحلام، ورسائل البحر، ومذكرات مراهقة، وخريف آدم، وغيرها.