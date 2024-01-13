القسام تعلن الإجهاز على جنديين إسرائيليين من مسافة صفر شرق مدينة خانيونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، أن عناصرها تمكنوا من الإجهاز على جنديين إسرائيليين بشكل مباشر من مسافة صفر شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، إلى تمكن عناصرها من استهداف قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة «TBG» مضادة للتحصينات شرق مدينة خان يونس، مؤكدة مقتل عدد من أفرادها.

وقالت إنها استهدفت 4 دبابات ميركافا إسرائيلية وناقلة جند بقذائف «الياسين 105»، صباح السبت، شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

واستُشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، في اليوم التاسع والتسعين من العدوان.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم السبت، بانتشال طواقم الدفاع المدني جثامين 20 شهيدا، فجر اليوم، إثر قصف الاحتلال منزلا في حي الدرج بمدينة غزة.

ووصل عدد من الجرحى لمستشفى ناصر، جراء قصف مدفعي عنيف وسط وجنوب خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال حزاما ناريا على قزان النجار والبطن السمين في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل في حي الدعوة شمال النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما شهدت شرق دير البلح والنصيرات والمغازي ومحيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، قصفا مكثفا.