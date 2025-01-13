استشهاد ما لايقل عن 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة يوم الأحد، وفقا لمصادر الدفاع المدني والسلطات الصحية المحلية.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن ثلاثة أشخاص استشهدوا في غارة بمسيرة استهدفت تجمعا للفلسطينيين في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي هجوم منفصل، استشهد شخصان في غارة جوية في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، بينما قتل شخصان آخران في غارة إسرائيلية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وبالإضافة إلى ذلك، أفادت المصادر الطبية بأن شابا قتل في بلدة جباليا شمال غزة، حيث أكد شهود عيان وقوع إصابات نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المنطقة.

واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الأحد إسرائيل بإطالة أمد الحرب من خلال "لعبة شراء الوقت" لتسهيل "الإبادة والتهجير والضم"، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العنف.