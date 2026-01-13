عضو بمستقبل وطن: الأجندة التشريعية للحزب تشمل الحماية الاجتماعية وجذب الاستثمار

قال الدكتور أحمد علي، عضو بحزب مستقبل وطن وبمجلس النواب، إن الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث شهدت حدثًا تاريخيًا، إذ ترأست 3 سيدات الجلسة للمرة الأولى في تاريخ البرلمان، مشيرًا إلى أن البرلمان الجديد يعكس نسبة تمثيل للمرأة كبيرة، بوجود 160 امرأة ضمن أعضاء المجلس لعام 2025.

وأضاف "علي" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس الاثنين أن حزب مستقبل وطن أرسى مبدأ التوافق السياسي وعدم فرض الرأي، مشيرًا إلى أن الحزب يمثل أكثرية وليست أغلبية داخل البرلمان الجديد، حيث ترشح الحزب على 125 مقعدًا فقط من أصل 284 مقعدًا في النظام الفردي.

وأضاف أن الأجندة التشريعية للحزب تشمل قضايا الحماية الاجتماعية، والإصلاح الإداري والهيكلي، وجذب الاستثمار، بالإضافة إلى دراسة بعض مشروعات القوانين للتعديل من خلال اللجان النوعية، التي ستجرى انتخاباتها غدًا الأربعاء لتغطية 25 لجنة.

وتطرق إلى الحديث عن الحكومة الحالية، موضحًا أن الهيئة البرلمانية والهيئة العليا لحزب مستقبل وطن لم تبدي رأيها حتى الآن، مشيرًا إلى أن ما يتم إعداده حاليًا يعتمد على دراسات خبراء حول أداء الوزارات قطاعيًا، لضمان أخذ الرأي بناء على أرقام دقيقة.

وكان مجلس النواب عقد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث صباح أمس الاثنين، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.