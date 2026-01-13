وكيل بنتايج: الزمالك لم يتواصل معنا لحل أزمة اللاعب

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي الزمالك يعيش حالة من الارتباك الإداري والفني، وسوء في التعامل مع الأزمة وخاصة مع اللاعب المغربي محمود بنتايج.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة cbc، إنه تواصل مع وكيل المغربي محمود بنتايج، لمعرفة أخر تطورات أزمة اللاعب مع الزمالك بعد فسخ عقده من طرف واحد.

وتابع:" وكيل بنتايج، أكد على أن إدارة الزمالك لم تتواصل معه نهائيًا من أجل حل الأزمة، ما يُنذر باستمرار الخلاف وتصعيد الملف خلال الفترة المقبلة، ونفى ما تردد عن عقد أي جلسات معه خلال الفترة الماضية".

واصل شبانة، إدارة الزمالك تحاول تصوير اللاعب على أنه متمرد بعد قيامه بفسخ تعاقده من طرف واحد، لافتًا إلى وجود أبعاد داخلية للأزمة، خاصة مع ارتباط اسمه بـأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة.

وأضاف أن نادي بيراميدز رفض التعاقد مع بنتايج، مفضلًا ضم لاعب محلي في مركز الظهير الأيسر، لا سيما بعد إصابة محمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي، حيث دخل النادي في مفاوضات مع توفيق محمد لاعب بتروجت لتدعيم الجبهة اليسرى.

وقال إن الزمالك يعترض بيع ناصر ماهر، ولا يمانع انتقاله إلى بيراميدز حال تلبية المطالب المالية للنادي، موضحًا أن الإدارة تسعى لتوفير سيولة مالية عاجلة.

وأضاف أن هناك رغبة داخل الزمالك في رحيل عدد من اللاعبين، أبرزهم حسام عبد المجيد وناصر منسي، ضمن خطة تقليل الأعباء المالية وإعادة هيكلة الفريق.

وأشار شبانة إلى وجود حالة تذمر بين اللاعبين بسبب تأخر صرف المستحقات المالية، مؤكدًا أن جون إدوارد تدخل ووعد بحل الأزمة خلال الفترة المقبلة لاحتواء الغضب داخل غرفة الملابس.

وأوضح أن إدارة الزمالك حددت مبلغ 100 مليون جنيه مقابل الموافقة على انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز، في ظل تمسك النادي بالحصول على أكبر استفادة مادية ممكنة.