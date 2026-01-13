مخرج طلاق مقدس: المسرح العراقى حاليا أصبح صريحا بدون رمزية

تعرض المسرحية العراقية «طلاق مقدس» تأليف وإخراج علاء قحطان على مسرح السامر مساء اليوم، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربى، التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وتستضيفها القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجارى، وقد عقدت أمس ندوة خاصة بالعرض، وأدارها الكاتب يسرى حسان، بحضور المخرج غنام غنام مسئول المجال الإعلامى للمهرجان.

وقال مؤلف ومخرج «طلاق مقدس» علاء قحطان إن تاريخ المسرح العراقى تاريخ مشرف وهناك من الكتاب والفنانين والمخرجين المؤثرين فى مجال المسرح.

وأوضح أن المسرح العراقى حاليا مسرح صريح ومكشوف دون رمزية، وأصبح جاذب للفنانين العراقيين الذين اتجهوا فى فترة معينة إلى السينما والتليفزيون، وهناك حاليا إقبال جماهيرى على العروض فى العراق، ولكن فى رأيه رغم ذلك يرى أنها عروض لا تؤثر فى الناس وغير قريبة منهم.

وعن العرض قال قحطان: إننى مع العرض الذى يطرح مشكلة معينة وليس الذى يطرح حلول، لذا فى العرض أطرح مشكلة مؤثرة فى المجتمع نتيجة قرارات خاطئة، أفككها بشكل مبسط حتى أستطيع طرحها فى شكل مسرحى، لافتًا إلى أن العرض يعتبره الاختبار الحقيقى له، وتدور فكرته حول «لماذا أخطاء الآباء يتحملها الأبناء، ومناقشة التطرف فى كل المجالات».

كما تحدث أبطال العرض نعمة عبد الحسين وياسر قاسم وزين على، عن تجربتهم فى العرض، وتعاملهم مع المخرج الذى اتسم بالنقاش الحر والتفاهم وأعربوا عن سعادتهم البالغة فى مشاركتهم بالمهرجان، وقدموا الشكر لمصر وللهيئة العربية للمسرح.