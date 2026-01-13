أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز ليندسي جراهام، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لن ترسل قوات إلى إيران مشيرا إلى أن المساعدة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل، ستكون موجة هائلة من الهجمات العسكرية والإلكترونية والنفسية.

وقال جراهام في منشور على حسابه بمنصة "إكس" إنه "لا يوجد تهديدا أكبر للنظام العالمي من النظام الإيراني النازي الديني الذي يقتل شعبه بلا رحمة، ويدعم الإرهاب الدولي، ويداه ملطختان بدماء الأمريكيين"، على حد تعبيره.

وأشار جراهام إلى أن الضربة القاضية للنظام ستكون "مزيجا من الشجاعة الوطنية المذهلة للمتظاهرين، والعمل الحاسم من الرئيس ترامب".

وتابع: "يخرج المتظاهرون إلى الشوارع عُزلًا، مُخاطرين بحياتهم لأنهم يؤمنون بأن الرئيس ترامب يدعمهم".

ومضى قائلا: "ستكون نقطة التحول في هذه الرحلة الطويلة هي عزيمة الرئيس ترامب. لن تكون هناك قوات برية، بل سيُطلق العنان لقوة هائلة - كما وعد - على النظام الذي داس كل الخطوط الحمراء".

وأوضح السيناتور الجمهوري البارز أن جوهر "المساعدة القادمة" هي موجة هائلة من الهجمات العسكرية والإلكترونية والنفسية.

واختتم جراهام منشوره قائلا: "سينتهي كابوس الشعب الإيراني الطويل قريبا. أنا فخور جدا بالرئيس ترامب، لنجعل إيران عظيمة مجددا".

President @realDonaldTrump is certainly not Obama. In my view, he is Reagan Plus when it comes to protecting America’s vital national security interests.



There is no bigger threat to world order than the Iranian ayatollah’s religious Nazi regime that wantonly kills its people,… https://t.co/q8euMQOsNi — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 13, 2026

وحث ترامب، في وقت سابق اليوم، الإيرانيين على "مواصلة الاحتجاج"، مؤكدا أن "المساعدة قادمة".

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاج سيطروا على مؤسساتكم!!!

احفظوا أسماء القتلة والمعتدين. سيدفعون ثمنا باهظا"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"

وأضاف: "لقد ألغيت جميع اجتماعاتي مع المسئولين الإيرانيين حتى يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين. المساعدة في الطريق".